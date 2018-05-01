Ещё
Клаван: «В Риме будет бескомпромиссный футбол, но „Ливерпуль“ готов к этому»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клаван: «В Риме будет бескомпромиссный футбол, но „Ливерпуль“ готов к этому» 

Евро-футбол.Ру 58 минут назад
Защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван рассказал, чего ждет от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой». Он уверен, что итальянский клуб приложит все силы для выхода в финал турнира.
Поединок «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая на «Стадио Олимпико». В первой игре команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 5:2.
"В Риме будет бескомпромиссный матч, однако мы готовы к этому. При фантастической поддержке трибун они сделают всё, чтобы выйти в финал. Кому-то кажется, что «Ливерпуль» уже решил все проблемы, однако не стоит забывать домашнюю игру «Ромы» с «Барселоной», — приводит слова Клавана пресс-служба «красных».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Роналдо назвал лучшего испанского игрока в истории футбола Уткин: "Решение "Зенита" по новому тренеру будет богатым и идиотским" Смолов получил приз "Спортсмен Кубани-2017"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит16
Жены игроков сборной Англии поедут на ЧМ с охраной12
Родченков наносит ответный удар132
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Круче Овечкина: Третьяк женил внука24
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение