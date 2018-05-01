Клаван: «В Риме будет бескомпромиссный футбол, но „Ливерпуль“ готов к этому»

Защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван рассказал, чего ждет от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой». Он уверен, что итальянский клуб приложит все силы для выхода в финал турнира.

Поединок «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая на «Стадио Олимпико». В первой игре команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 5:2.

"В Риме будет бескомпромиссный матч, однако мы готовы к этому. При фантастической поддержке трибун они сделают всё, чтобы выйти в финал. Кому-то кажется, что «Ливерпуль» уже решил все проблемы, однако не стоит забывать домашнюю игру «Ромы» с «Барселоной», — приводит слова Клавана пресс-служба «красных».