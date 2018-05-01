Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец, возглавлявший «железнодорожников» в 2007 году, отрицает, что во время его работы в команде практиковались процедуры переливания крови перед матчами. бывший нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор, выступавший за «железнодорожников» с 2006 по 2007 год.
«Это неправда. Возможно, такое существовало у Гарри в воображении. Я как тренер такого подтвердить не могу. Про О'Коннора же скажу лишь одно: он стабильно не был подготовлен. Хотя игрок был неплохой, к матчам относился со всей серьезностью», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым.
Стоит отметить, что процедура переливания крови запрещена Всемирным антидопинговым агентством (WADA).