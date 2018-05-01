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УЕФА поздравил Смертина с 43-летием
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УЕФА поздравил Смертина с 43-летием 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
УЕФА в официальном Твиттере поздравил с днем рождения бывшего капитана сборной России Алексея Смертина. Сегодня футболисту исполнилось 43 года. За свою карьеру он защищал цвета таких клубов, как «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Динамо», а завершил выступления в 2008 году в «Фулхэме». За сборную он провел 55 матчей с 1998 по 2006 год.
В настоящее время Смертин занимает пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом.
🎁 Сегодня 43 года исполняется бывшему игроку @TeamRussia Алексею Смертину. Поздравляем! 🎂 pic.twitter.com/wHLDG8ePVO
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 мая 2018 г.
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