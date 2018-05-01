Ещё
«Ювентус» потерял Манджукича на несколько дней
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» потерял Манджукича на несколько дней 

Soccer News 32 минуты назад
Фото: Soccer News
Хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит матч 36-го тура чемпионата Италии с «Болоньей», сообщает Football Italia.
По сведениям издания, футболисту нужно несколько дней для восстановления после рваной раны, которую он получил в матча 35-го тура с «Интером» (3:2).
Ожидается, что хорват должен поправиться к финалу Кубка Италии с «Миланом», который пройдет 9 мая.
Матч «Ювентус» — «Болонья» состоится 5 мая.
В этом сезоне 31-летний Манджукич провел за «Юве» 40 матчей и забил 10 голов.
Soccer News: последние новости
О'Нила пугает будущая работа Джеррарда Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории Появился новый кандидат на пост тренера "Арсенала"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит16
Жены игроков сборной Англии поедут на ЧМ с охраной10
Родченков наносит ответный удар132
Круче Овечкина: Третьяк женил внука24
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение