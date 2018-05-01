«Ювентус» потерял Манджукича на несколько дней

Хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит матч 36-го тура чемпионата Италии с «Болоньей», сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболисту нужно несколько дней для восстановления после рваной раны, которую он получил в матча 35-го тура с «Интером» (3:2).

Ожидается, что хорват должен поправиться к финалу Кубка Италии с «Миланом», который пройдет 9 мая.

Матч «Ювентус» — «Болонья» состоится 5 мая.

В этом сезоне 31-летний Манджукич провел за «Юве» 40 матчей и забил 10 голов.