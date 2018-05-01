В Дананге прошел первый этап фестиваля фейерверков (фото)

Десятый Международный фестиваль фейерверков пройдет в Дананге открылся вчера вечером выступлением команд пиротехников из Вьетнама и Польши Международный фестиваль фейерверков в Дананге проводится с 2008 года в канун вьетнамского Дня Победы, который празднуется 30 апреля. Нынешний фестиваль продлится до 30 июня и станет самым продолжительным за всю историю. Слоган нынешнего фестиваля: «Легенды мостов». Именно на эту тему восемь команд из разных стран должны были придумать свои выступления. Начался юбилейный фестиваль с выступления «хозяев». Их фейерверки освещали небо Дананга 20 минут.

Команда из Польши поразила гостей фестиваля своими высокими фейерверками.

Понравились публике и польские фейерверки, взрывавшиеся прямо над гладью реки.

Билеты на мероприятие стоят 2 мн. донгов (примерно $88).

26 мая выступят команды из Франции и США, 2 июня — Гонконга и Италии, 9 июня — Швеции и Португалии. 30 июня три лучшие команды поборются друг с другом в грандиозном финале. Расписание выстроено для удобства гостей фестиваля — команды будут стреляться в ночи с субботы по воскресение. Источник: VnExpress