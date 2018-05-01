Экс-врач «Локо»: О’Коннор алкоголик и наркоман, а мы его лечили от фурункулёза

Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал слова бывшего футболиста команды Гарри О'Коннора о том, что в клубе перед матчами практиковали процедуру переливание крови.

«Полный бред. О’Коннор алкоголик и наркоман, он что угодно может сказать. В 2006/2007 году у него был тяжелый фурункулез. Это появление множественных фурункулов на теле. Он не тренировался какой-то период, а только лечился, как в больнице, так и в клубе. В процессе лечение к нему применялись различные антибиотики, медицинские препараты и аутогемотерапия.

Что это такое: берётся кровь из вены и сразу вводится внутримышечно. Это делается, чтобы усилить иммунитет и тело не подвергалось обсеменению. Это когда фурункул не один, а их много — 10, например. В этом случае, мог применятся этот метод.

Ничего другого быть не может, так как в «Локомотиве» не было необходимого оборудования для операции, о котором он говорит. Не могла эта методика применятся в стенах «Локо» — ни на базе, ни на стадионе. Аутогемотерапия требует пребывания в стационаре, где есть операционная. Так что слова О’Коннора — это бред сивой кобылы.

Кроме того, что он вылечил весь свой насквозь гнилой рот, вспомнить о нём нечего. Ещё раз повторюсь, та методика о которой он говорит не могла применятся по определению. Это какая-то фантазия или даже патология. Особенно с учётом его алкоголизма и наркомании. Известно, что он не раз попадал в тюрьму в Шотландии.

Человек давно не в футболе, давно нарушает режим даже не спортсмена, а здорового человека. Сложно воспринимать его слова иначе как за выдумку. Кислородной камеры попросту не было тогда в «Локомотиве». А то, что его лечили от тяжелого фурункулёза — это правда», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым

О'Коннор выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 год, после чего перешёл в «Бирмингем Сити». Шотландец завершил игровую карьеру в 2016 году.