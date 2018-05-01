Ещё
Экс-врач «Локо»: О’Коннор алкоголик и наркоман, а мы его лечили от фурункулёза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-врач «Локо»: О’Коннор алкоголик и наркоман, а мы его лечили от фурункулёза 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал слова бывшего футболиста команды Гарри О'Коннора о том, что в клубе перед матчами практиковали процедуру переливание крови.
«Полный бред. О’Коннор алкоголик и наркоман, он что угодно может сказать. В 2006/2007 году у него был тяжелый фурункулез. Это появление множественных фурункулов на теле. Он не тренировался какой-то период, а только лечился, как в больнице, так и в клубе. В процессе лечение к нему применялись различные антибиотики, медицинские препараты и аутогемотерапия.
Что это такое: берётся кровь из вены и сразу вводится внутримышечно. Это делается, чтобы усилить иммунитет и тело не подвергалось обсеменению. Это когда фурункул не один, а их много — 10, например. В этом случае, мог применятся этот метод.
Ничего другого быть не может, так как в «Локомотиве» не было необходимого оборудования для операции, о котором он говорит. Не могла эта методика применятся в стенах «Локо» — ни на базе, ни на стадионе. Аутогемотерапия требует пребывания в стационаре, где есть операционная. Так что слова О’Коннора — это бред сивой кобылы.
Кроме того, что он вылечил весь свой насквозь гнилой рот, вспомнить о нём нечего. Ещё раз повторюсь, та методика о которой он говорит не могла применятся по определению. Это какая-то фантазия или даже патология. Особенно с учётом его алкоголизма и наркомании. Известно, что он не раз попадал в тюрьму в Шотландии.
Человек давно не в футболе, давно нарушает режим даже не спортсмена, а здорового человека. Сложно воспринимать его слова иначе как за выдумку. Кислородной камеры попросту не было тогда в «Локомотиве». А то, что его лечили от тяжелого фурункулёза — это правда», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
О'Коннор выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 год, после чего перешёл в «Бирмингем Сити». Шотландец завершил игровую карьеру в 2016 году.
Чемпионат.com: последние новости
Гол Витселя ударом через себя не помог его команде победить в матче Кубка Китая Кабалоев — бронзовый призёр ЧЕ по греко-римской борьбе в весе до 63 кг Власов, Оздоев и Щур вышли в финал ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы ополчились на Кафельникова2
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201819
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар132
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение