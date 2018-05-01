Экс-врач «Локомотива»: «Пусть О’Коннор отдаст голову на исследование, сумасшедший» 

Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал новость о том, что «железнодорожники» в 2007 году практиковали процедуру переливания крови перед матчами. Об этом ранее рассказал бывший нападающий москвичей Гарри О’Коннор, который играл в «Локомотиве» с 2006 по 2007 год.
«Бред сивой кобылы. Пусть он голову отдаст на исследование, с учетом принятия различных препаратов и алкоголя в большом количестве. У него, видимо, там уже белки прыгают, и он на медицину накинулся. Для таких людей существуют специальные дома, где их пытаются изолировать. Сумасшедший! Кроме того, что ему здесь помогли поправить здоровье, что он бесплатно себе полный рот гнилых зубов вылечил, мне вспомнить нечего. А британские СМИ продолжают искать новые способы для нападок на Россию», — рассказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым.