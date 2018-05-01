Экс-врач «Локомотива»: «Пусть О’Коннор отдаст голову на исследование, сумасшедший»

Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал новость о том, что «железнодорожники» в 2007 году практиковали процедуру переливания крови перед матчами. Об этом ранее рассказал бывший нападающий москвичей Гарри О’Коннор, который играл в «Локомотиве» с 2006 по 2007 год.