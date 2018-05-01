Жозе Моуринью: «Самый важный трофей — тот, который мы выигрываем»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в шутку сказал, что главным трофеем считает тот, который выигрывает его команда. Ранее рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сказал, что выиграть в премьер-лиге важнее, чем в Лиге чемпионов.

— Мы всегда говорим, что самый важный трофей — тот, в котором мы выигрываем, — цитирует El Chiringuito Моуринью. — Когда я выигрывал Лигу чемпионов, она была важнее. Когда я побеждал в чемпионате, важнее был он. А когда я ничего не выигрываю, то говорю, что трофеи — не главное.