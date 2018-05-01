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Ари: «Играя в Швеции, слышал, что русские ловят на улице темнокожих и избивают их»
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Ари: «Играя в Швеции, слышал, что русские ловят на улице темнокожих и избивают их» 

SPORT24.ru 19 минут назад
Нападающий «Локомотива» Ари считает, что в России сейчас не стоит проблема расизма. Бразилец хотел бы стать первым темнокожим игроком в составе сборной России. Ари в ближайшее время должен получить российский паспорт.
«Честно говоря, я думаю о том, как бы дебютировал за сборную России. Не знаю, буду ли я первым темнокожим футболистом, который будет защищать честь страны, где бывали случаи проявления расизма. Думаю, это было бы невероятно.
Я спрашивал у игроков, где больше расизма, в Москве или Санкт-Петербурге, потому что я помню жесты фанатов «Зенита» в адрес темнокожих футболистов во время игры против одной из английских команд. Когда я играл в Швеции, у меня был друг, который ездил на стажировку в Россию. Он рассказывал мне, что русские время от времени ловят на улице темнокожих и избивают их. И я тогда подумал: «Б…». Но за последние несколько лет ситуация значительно улучшилась. Я не вижу такого в наши дни. Думаю, что Россия прошла этот этап», — цитирует Ари O Globo.
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