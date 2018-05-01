Состав сборной на хоккейный ЧМ, пятая колонна в «Локомотиве», Россия без большого биатлона

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 1 мая.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Чемпионы КХЛ сборной не нужны Тренерский штаб сборной России объявили расширенный состав команды для участия в чемпионате мира в Дании. В нем не нашлось места взявшим Кубок Гагарина хоккеистам «Ак Барса». Это правильно?

СПИСОК-2. Сборная России, которая не едет на чемпионат мира Наша национальная команда по разным причинам недосчиталась ряда сильных хоккеистов. Можете сравнить их состав с тем, что выбрал главный тренер Илья Воробьев . И ответить на вопрос об альтернативной сборной: она сильнее нынешней?

ЛИДЕР. Справится ли «Локо» с нервами и пятой колонной? «Локомотив» в понедельник проиграл «Краснодару», но может стать чемпионом в следующем туре. Игорь РАБИНЕР — о лидере российской премьер-лиги (и его проблемах).

ИНТРИГА. А если "Спартак" ? Это будет легендарно Несмотря на поражение от «Краснодара», «Локомотив» сохраняет великолепные шансы на чемпионство — в оставшихся турах ему хватит двух ничьих или одной победы. Но и провал реален.

ИНСАЙДЫ. Семин и пятая колонна: как «Локо» упускает титул Команде Юрия Семина не удается финиш золотого сезона. Сергей ЕГОРОВ рассказывает, что происходит в «Локомотиве», который, имея большой отрыв от конкурентов, его почти растерял.

ТРЕНЕР. Манчини в шаге от сборной Италии? Как пишет Corriere dello Sport, главный тренер "Зенита" Роберто Манчини официально возглавит «Скуадру адзурру» уже в мае. Скоро все решится.

ПОБЕДА. Павел Погребняк : «После игры с „Баварией“ Аршавин сказал: „Я вам не нужен“ 10 лет назад „Зенит“ разгромил „Баварию“ в полуфинале Кубка УЕФА — 4:0 в Санкт-Петербурге после 1:1 в Мюнхене. Интервью „СЭ“ дал один из героев матча.

КАЛЕНДАРЬ. Россию оставили без биатлона. Совсем В опубликованном на официальном сайте Международного союза биатлонистов календаре на сезон-2018/19 не планировалось и нет ни одного старта в России. И ждать изменений к лучшему не стоит.

ТОЧКА. Подчуфарова перенеслась в другую сферу Невзошедшая звезда российского биатлона в 25 лет прекратила попытки возобновить карьеру. Ее послание в Инстаграме вышло грустным и приводит к конкретному выводу.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту — достаточно подписаться на рассылку „Вечерний „Спорт-Экспресс“.