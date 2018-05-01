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Отбор участников всероссийских соревнований WorldSkills Russia пройдет в Тольятти
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Отбор участников всероссийских соревнований WorldSkills Russia пройдет в Тольятти 

ТРК Губерния 11 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Победители представят Самарскую область в финале в Южно-Сахалинске. В четверг, 3 мая, в Тольяттинском социально-педагогическом колледже состоится открытие всероссийских отборочных соревнований на право участия в финале чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Сильнейших выявят в дисциплине «Физическая культура и спорт», сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Ожидается, что на конкурсную площадку в Самарской области выйдут представители 31 региона России. И только 10 человек смогут побороться за звание лучшего. Победители соревнований поедут в Южно-Сахалинск, там с 8 по 12 августа пройдут итоговые испытания.
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