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Новый тренер «Севильи» месяц будет работать в команде бесплатно
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Новый тренер «Севильи» месяц будет работать в команде бесплатно 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Севильи» Хоакин Капаррос, отметил что до конца сезона не будет получать зарплату. 28 апреля 62-летний специалист сменил Винченцо Монтеллу на посту рулевого команды. — Признаться, даже не думал, что «Севилья» мне должна что-то выплачивать, — цитирует Football Espana слова Капарроса. — Мой контракт рассчитан всего на месяц, а команде осталось провести три матча. В связи с этим никаких расходов на меня не будет. Напомним, Капаррос уже тренировал «Севилью» с 2000 по 2005 год и в первый же сезон вывел ее из второго дивизиона в высший.
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