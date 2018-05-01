«Ювентус» проведет переговоры с Каррерой в качестве сменщика Аллегри

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта рассматривает главного тренера "Спартака" Массимо Карреру в качестве замены Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает «Советский спорт».

По данным издания La Repubblica, Маротта намерен провести переговоры с Каррерой о том, что он вступит в качестве тренера в клуб, если Аллегри решит покинуть команду.

С «Ювентусом» Аллегри работает с 2014 года и за это время трижды завоевывал титулы чемпиона и обладателя Кубка Италии.

Каррера возглавил «Спартак» по ходу сезона-2016/17 и завоевал с ним титул чемпиона России.