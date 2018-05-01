Ещё
«Ювентус» проведет переговоры с Каррерой в качестве сменщика Аллегри
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» проведет переговоры с Каррерой в качестве сменщика Аллегри 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта рассматривает главного тренера "Спартака" Массимо Карреру в качестве замены Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает «Советский спорт».
По данным издания La Repubblica, Маротта намерен провести переговоры с Каррерой о том, что он вступит в качестве тренера в клуб, если Аллегри решит покинуть команду.
С «Ювентусом» Аллегри работает с 2014 года и за это время трижды завоевывал титулы чемпиона и обладателя Кубка Италии.
Каррера возглавил «Спартак» по ходу сезона-2016/17 и завоевал с ним титул чемпиона России.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан подпишет контракт с «Ювентусом».
Газета.Ru: последние новости
Глава Федерации спортивной борьбы разочарован отсутствием украинцев в России "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" намерены приобрести полузащитника "Наполи" Боярский прокомментировал испорченное граффити с его изображением
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201818
Британцы ополчились на Кафельникова1
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар132
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение