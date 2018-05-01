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Владимир Васильев: Надеюсь, что дети запомнят чемпионат Европы по борьбе
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Владимир Васильев: Надеюсь, что дети запомнят чемпионат Европы по борьбе 

Советский спорт 2 часа назад
Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев рассказал о значении для региона чемпионата Европы по спортивной борьбе.
«Мне очень хочется, чтобы такой праздник, как чемпионат Европы, где каждый из нас, каждый дагестанец — хозяин, состоялся, — приводит «Р-Спорт» слова Васильева. — Поэтому есть такое чувство, что все у нас хорошо получится. И еще, надеюсь, турнир будет воспоминанием для наших детей — что было до чемпионата Европы, и что будет после. Причем запомнятся не только победы на ковре.
Борьба — это особое состояние, когда очевидно в рамках правил побеждает сильнейший. И мы должны, поскольку было сказано, что мы — страна гор, народов и борцов, соответствовать высоким назначениям.
И я убежден, что чемпионат Европы даст нам это ощутить и почувствовать. Что в решении любой задачи мы можем добиваться высоких результатов. Нам надо сохранять и развивать тот потенциал, который мы собрали перед чемпионатом Европы».
Напомним, чемпионат Европы продлится в Каспийске до 6 мая.
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