Владимир Васильев: Надеюсь, что дети запомнят чемпионат Европы по борьбе

Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев рассказал о значении для региона чемпионата Европы по спортивной борьбе.

«Мне очень хочется, чтобы такой праздник, как чемпионат Европы, где каждый из нас, каждый дагестанец — хозяин, состоялся, — приводит «Р-Спорт» слова Васильева. — Поэтому есть такое чувство, что все у нас хорошо получится. И еще, надеюсь, турнир будет воспоминанием для наших детей — что было до чемпионата Европы, и что будет после. Причем запомнятся не только победы на ковре.

Борьба — это особое состояние, когда очевидно в рамках правил побеждает сильнейший. И мы должны, поскольку было сказано, что мы — страна гор, народов и борцов, соответствовать высоким назначениям.

И я убежден, что чемпионат Европы даст нам это ощутить и почувствовать. Что в решении любой задачи мы можем добиваться высоких результатов. Нам надо сохранять и развивать тот потенциал, который мы собрали перед чемпионатом Европы».

Напомним, чемпионат Европы продлится в Каспийске до 6 мая.