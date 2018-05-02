Почти 2 млн рублей разыграют на скачках в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 2 мая. / ТАСС /. Конноспортивные соревнования с призовым фондом 1,8 млн рублей пройдут 3 мая в Карачаево— Черкесии (КЧР) в честь 61-й годовщины возвращения карачаевского народа на историческую родину, сообщил в среду ТАСС заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Соревнования пройдут в северной части Карачаевска. Забеги будут организованы на пяти дистанциях, самая короткая из которых 1 км, а самая длинная — 7,2 км. На 2,4 км будет разыгран приз главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова , победитель получит 300 тыс. рублей, за второе и третье место предусмотрено 200 и 100 тыс. соответственно", — сказал Караев.

Призовой фонд остальных четырех забегов, посвященных памяти Героев Социалистического труда Зухры Байрамуковой, Патии Шидаковой и Нузулы Курджиевой, а также в честь 61-й годовщины возвращения карачаевцев на историческую родину, составит 1,2 млн рублей.

"В суровых условиях депортации, которая не сломила карачаевский народ, горянки добились серьезных достижений в труде и были отмечены высокой государственной наградой. Победители в каждой из этих четырех дистанций получат по 150 тыс. рублей, обладатели второго и третьего места по 100 и 50 тыс. ", — добавил собеседник агентства.

3 мая в Карачаевске также состоятся соревнования по национальным видам спорта, в частности, по борьбе на поясах и толканию камня. День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами. Он объявлен в республике нерабочим.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы, право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.