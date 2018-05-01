В КЧР в честь 73-й годовщины Победы прошли скачки

ЧЕРКЕССК, 1 мая. / ТАСС /. Шесть легковых автомобилей и денежные призы в размере 480 тыс. рублей разыграли во вторник в Карачаево-Черкесии (КЧР) на конноспортивных соревнованиях, посвященных 73-й годовщине Великой Победы. Соревнования прошли на ипподроме аула Хабез, сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

"Это традиционные соревнования, приуроченные ко Дню Победы. Были организованы заезды на приз главы Карачаево— Черкесии Рашида Темрезова , на призы памяти известных жителей республики — министра юстиции РФ Юрия Калмыкова, генерала Назира Хапсирокова , политика и бизнесмена Станислава Дерева , мастера спорта СССР по вольной борьбе Юрия Аргунова и уважаемого жителя Хабеза Туркбия Арашукова", — сказали в оргкомитете.

Забеги скакунов проводились на шести дистанциях, самая короткая из которых была 1,2 км, а сама длинная — 2,6 километра. «Победители в каждой дистанции получили автомобили Lifan. В забеге на 1,8 километра на приз главы КЧР лучший результат показал жеребец Дефис Мухамеда Чукова под управлением жокея Юрия Кулинича», — добавил собеседник агентства.

Победу на остальных этапах соревнований одержали жокей Марат Дышеков на жеребце Тюльпан (2,6 км), Расул Цеков на скакуне Альманзор (2 км), Юрий Кулинич на жеребце Лемон— Парк (1,2 км), а жокей Резуан Хатков завоевал первые места в двух забегах на 1,6 км и 2 километра на кобыле Лада Первая и жеребце Лавр Первый.

Обладатели второго и третьего мест во всех шести дистанциях награждены денежными премиями в размере 50 и 30 тыс. рублей соответственно.

Всего в соревнованиях приняли участие около 80 лошадей верховой породы.