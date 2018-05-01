Начался третий этап 123-й Гуанчжоуской ярмарки 

Гуанчжоу, 1 мая /Синьхуа/ — Во вторник в городе Гуанчжоу южнокитайской провинции Гуандун начался третий этап 123-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров, известной также как Гуанчжоуская ярмарка.
Третий этап Гуанчжоуской ярмарки продлится до 5 мая. На этом этапе представлены, главным образом, одежда, обувь, принадлежности для досуга, лечебно-оздоровительные продукты и продукты питания.
По словам пресс-секретаря Гуанчжоуской ярмарки Сюй Бина, Гуанчжоуская ярмарка принимает меры для более качественного развития. Например, усиливает защиту прав интеллектуальной собственности.
Гуанчжоуская ярмарка, которая впервые состоялась в 1957 году, является крупнейшей торговой ярмаркой в Китае и служит барометром внешней торговли страны. -0-