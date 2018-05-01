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Солнечная электростанция мощностью 200 МВт запущена в Дубае — СМИ
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Солнечная электростанция мощностью 200 МВт запущена в Дубае — СМИ 

Прайм 1 час назад
ДУБАЙ, 1 мая /ПРАЙМ/. Солнечная электростанция мощностью 200 МВт, являющаяся частью более крупного комплекса по производству солнечной энергии, запущена в Дубае, сообщает во вторник эмиратское издание Gulf News.
Следующие две очереди проекта мощностью по 300 МВт каждая планируется запустить в 2019 и 2020 годах. К 2030 году весь комплекс должен выйти на проектную мощность 5 ГВт и стать крупнейшей в мире солнечной электростанцией, отмечает издание.
В ноябре 2015 года правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о запуске стратегии, по которой эмират к 2050 году будет на 75% обеспечен электроэнергией из «чистых» источников.
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