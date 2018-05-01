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СМИ: Маротта проведет переговоры с Каррерой по поводу возможной замены Аллегри
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СМИ: Маротта проведет переговоры с Каррерой по поводу возможной замены Аллегри 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта рассматривает главного тренера "Спартака" Массимо Карреру в качестве возможного сменщика Массимилиано Аллегри, утверждает La Repubblica. По данным издания, Маротта намерен договорится с Каррерой, что он примет команду, если Аллегри решит покинуть команду.
Каррера защищал цвета «Ювентуса» в качестве футболиста, а с 2009 по 2014 год делал в клубе первые шаги в роли тренера, ассистируя Антонио Конте. «Спартак» он принял по ходу сезона-2016/17 и завоевал с ним титул чемпиона России.
Аллегри работает с «Ювентусом» с 2014 года и трижды подряд завоевывал титулы чемпиона и обладателя Кубка Италии.
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