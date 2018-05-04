«Марсель» стал вторым финалистом Лиги Европы

Первый тайм завершился без забитых мячей. Счет в матче на 53-й минуте открыл защитник хозяев поля Амаду Айдара. На 65-й минуте защитник гостей Буна Сарр послал мяч в свои ворота.

В дополнительное время забил защитник «Марселя» Роланду.

Первая игра противостояния завершилась победой французской команды со счетом 2:0. Таким образом «Марсель» по сумме двух матчей (3:2) вышел в финал турнира, где сыграет с мадридским «Атлетико».

Напомним, финал Лиги Европы состоится 16 мая 2018 и пройдет на поле стадиона «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе.