Кабалоев — бронзовый призёр ЧЕ по греко-римской борьбе в весе до 63 кг

Россиянин Заур Кабалоев завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске в весовой категории до 63 кг. В схватке за бронзу он одолел Николая Вичева из Болгарии со счётом 9:0. В финале румын Михай Михут оказался сильнее норвежца Стига-Андре Берга — 3:2. Ещё одну бронзу выиграл Дониор Исламов из Молдовы.

В весе до 55 кг россиянин Василий Топоев в поединке за бронзу уступил Нугзари Цурцумия из Грузии. Чемпионом Европы в данной категории стал азербайджанец Елданиз Азизли.

Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Каспийск, Россия

Весовая категория до 63 кг 1. Михай Михут (Румыния). 2. Стиг-Андре Берг (Норвегия). 3. Заур Кабалоев (Россия). 3. Дониор Исламов (Молдова).

Весовая категория до 57 кг 1. Елданиз Азизли (Азербайджан). 2. Хелари Маигисалу (Эстония). 3. Нугзари Цурцумия (Грузия). 3. Экрем Озтюрк (Турция).