Конте посетовал на низкую результативность форвардов «Челси» в текущем сезоне

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал назвал одну из причин не самых лучших результатов «синих» в уходящем сезоне АПЛ. За три тура до конца чемпионата Англии лондонцы с 66-ю очками идут на 5-м месте в таблице, уступая «Тоттенхэму» (71) в борьбе за место в Лиге чемпионов.

”В этом сезоне наш лучший бомбардир ( Эден Азар — прим. ред) забил всего 12 мячей. Если ваш лучший бомбардир забивает всего 12 мячей за сезон, значит, бороться за что-то серьезное крайне проблематично. Такова реальность, статистика хорошо отображает действительность”, — сказал Конте, чьи слова приводит Squawka.

Второе место в списке бомбардиров «Челси» в текущем сезоне АПЛ занимает нападающий Альваро Мората. С 11-ю голами испанец уступает бельгийскому полузащитнику Эдену Азару (12).