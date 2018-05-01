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Юнармейцы Чувашии приняли участие в спартакиаде
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Юнармейцы Чувашии приняли участие в спартакиаде 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Состязания проходили в четырех дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике, военизированной эстафете и военной подготовке.
Юнармейцы Чувашской республики приняли участие в спартакиаде молодежи допризывного возраста.
Мероприятие состоялось в детско-юношеской спортивной школе «Хастар» Красночетайского района республики. В нем приняли участие 11 команд из Моргаушского, Цивильского, Красночетайского, Урмарского, Ибресинского, Яльчикского, Батыревского, Ядринского районов и города Чебоксары.
Юнармейцы, члены военно-патриотических клубов и кадеты состязались в четырех дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике, военизированной эстафете и военной подготовке.
Победителем состязаний стала команда Красночетайской школы, на втором месте — юнармейцы Новочурашевской школы Ибресинского района, на третьем — команда «Орлята-37» из города Чебоксары.
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