Юнармейцы Чувашии приняли участие в спартакиаде

Состязания проходили в четырех дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике, военизированной эстафете и военной подготовке.

Юнармейцы Чувашской республики приняли участие в спартакиаде молодежи допризывного возраста.

Мероприятие состоялось в детско-юношеской спортивной школе «Хастар» Красночетайского района республики. В нем приняли участие 11 команд из Моргаушского, Цивильского, Красночетайского, Урмарского, Ибресинского, Яльчикского, Батыревского, Ядринского районов и города Чебоксары.

Юнармейцы, члены военно-патриотических клубов и кадеты состязались в четырех дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике, военизированной эстафете и военной подготовке.

Победителем состязаний стала команда Красночетайской школы, на втором месте — юнармейцы Новочурашевской школы Ибресинского района, на третьем — команда «Орлята-37» из города Чебоксары.