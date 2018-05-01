Много спорта и хорошей музыки. В «Лужниках» открыли летний сезон

В рамках торжественного открытия сезона был дан старт Международным спортивным играм Городов— Героев, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Во вторник, 1 мая, в «Лужниках» состоялось открытие летнего сезона. Ежегодное мероприятие по традиции собрало сотни тысяч москвичей.

В рамках его торжественного открытия был дан старт Международным спортивным играм Городов— Героев, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования будут проводиться с 1 по 4 мая на базе спортшколы олимпийского резерва «Москвич». В столицу съехались более 300 ребят. Они будут соревноваться в мини-футболе, плавании, шахматах, настольном теннисе и бадминтоне.

Кристина Мулихина будет представлять на соревнованиях Москву.

— Эти соревнования мы воспринимаем как возможность вспомнить о Великой победе и еще раз сказать «спасибо» ветеранам, ведь они часто приходят на соревнования. Да и получить опыт выступлений не помешает, — сказала «ВМ» Кристина и сразу отправилась на площадки спортивного фестиваля в «Лужниках»

А программа в этот день была насыщенной. Для москвичей подготовили 30 площадок. Посетили могли поиграть в шахматы, городки, настольный теннис, продемонстрировать свое умение владения мячом. Множество площадок были посвящены экстремальным видам спорта, которые в последнее время набирают популярность у жителей столицы.

Также в этот день прошли соревнования по воркауту и BMX (разновидность велосипеда — прим. «ВМ»). А поклонники силовых видов спорта посетили «Moscow Strongman CUP», где самые сильные мужчины страны выполняли различные соревнования.

В зоне «Активный отдых третьего тысячелетия» москвичи смогли познакомиться с новейшими спортивными гаджетами— прыжковыми ходулями, электроскейтами, электросамокатами и многим другим.

Ну а все любители музыки остановились на центральной аллее «Лужников» — здесь состоялся большой концерт, где выступили популярные у молодежи рэп— и поп-исполнители.

Открывать летний сезон в «Лужниках» для многих стало традицией, особенно для молодых людей.

Послушать хорошую музыку, позаниматься спортом, да еще и шашлыков отведать— что может быть лучше в теплый майский денек. Так решил и Тимофей Матвеев.

— В «Лужники» 1 мая мы уходим уже несколько лет всей нашей большой компанией, — признался «ВМ» Тимофей. — Здесь по-настоящему круто. Я, кстати, сегодня впервые попробовал поиграть в городки. Мне бабушка много про это рассказывала, теперь и я попробовал.

Как рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, несмотря на подготовку спорткомплекса к предстоящему Чемпионату мира по футболу, переносить спортивный фестиваль в другое место не планировалось.

— Открывать летний сезон в «Лужниках» — для многих уже традиция, и в этом году мы ее не нарушаем, — отметил Гуляев. -Спорткомплекс и московский спорт в целом живут своей обычной жизнью. Меня радует любовь москвичей к спорту, к прогулкам на свежем воздухе. Для этого мы создаем все условия. При выборе спортивных площадок мы руководствовались популярностью тех или иных направлений, большинство из которых любит молодежь. Но при этом мы не забывали и про другие категории москвичей. Я уверен, что каждый смог найти занятие себе по душе.

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