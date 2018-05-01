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Джорджинио Вейналдум: Мы так близко, что не думать о финале Лиги чемпионов практически невозможно
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Джорджинио Вейналдум: Мы так близко, что не думать о финале Лиги чемпионов практически невозможно 

Советский спорт 1 час назад
Многие футболисты никогда не бывали в таких ситуациях и такой атмосфере — большие матчи, полуфиналы, Лига чемпионов. Поэтому я стараюсь просто наслаждаться моментом.
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Я бы не сказал, что мы одной ногой в финале. В финал заходят, что называется, двумя ногами. «Рома» уже показала, что она умеет отыгрываться. Нам нужно иметь это в виду. Впрочем, против «Сити» мы тоже показали, что умеем удерживать лидерство, и это должна иметь в виду уже «Рома», — приводит слова Вейналдума официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. В первой встрече победу одержал английский клуб со счетом 5:2.
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