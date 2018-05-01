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Джорджиньо Вайналдум: «Не думать о финале практически невозможно»
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Джорджиньо Вайналдум: «Не думать о финале практически невозможно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» сказал, что он пытается наслаждаться тем, что участвует в больших играх. В первой встрече «красные» одержали победу со счетом 5:2.
— Мы так близко, что не думать о финале практически невозможно, — цитирует официальный сайт УЕФА Вейналдума. — Многие футболисты никогда не бывали в таких ситуациях и такой атмосфере — большие матчи, полуфиналы, Лига чемпионов. Поэтому я стараюсь просто наслаждаться моментом.
Я бы не сказал, что мы одной ногой в финале. В финал заходят, что называется, двумя ногами. «Рома» уже показала, что она умеет отыгрываться. Нам нужно иметь это в виду. Впрочем, против «Сити» мы тоже показали, что умеем удерживать лидерство, и это должна иметь в виду уже «Рома».
Ответный матч между «Ромой» и «Ливерпулем» стоится в Риме 2 мая. Начало — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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