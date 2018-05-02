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Ульрайх извинился за свою ошибку в матче с «Реалом»
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Ульрайх извинился за свою ошибку в матче с «Реалом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) попросил прощения за свою ошибку во время игры. Перед вторым голом «Реала» Ульрайх пропустил мяч под собой, что позволило нападающему мадридцев Кариму Бензема отправить мяч пустые ворота.
«Не могу описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали всё, что могли. Со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините… Прошу прощения у моей команды и болельщиков», — написал вратарь в «инстаграме».
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