Мюллер: «Бавария» просто подарила голы «Реалу» в полуфинале ЛЧ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" , а также поражение по результатам двух матчей. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Это была сумасшедшая игра, мы отдали все силы. Было здорово, стадион нас постоянно подгонял.

Частично мы сами виноваты в таком исходе, частично нам не повезло. Мы просто подарили голы «Реалу». Все было возможно, но немного не хватило удачи.

Нам нечего стыдиться, но это ужасно — мы упустили шикарный шанс выйти в финал. Нужно несколько дней, чтобы отойти после такой игры", — приводит слова Мюллера пресс-служба мюнхенского клуба.

Ранее главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.