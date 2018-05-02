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Мюллер: «Бавария» просто подарила голы «Реалу» в полуфинале ЛЧ
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Мюллер: «Бавария» просто подарила голы «Реалу» в полуфинале ЛЧ 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", а также поражение по результатам двух матчей. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Это была сумасшедшая игра, мы отдали все силы. Было здорово, стадион нас постоянно подгонял.
Частично мы сами виноваты в таком исходе, частично нам не повезло. Мы просто подарили голы «Реалу». Все было возможно, но немного не хватило удачи.
Нам нечего стыдиться, но это ужасно — мы упустили шикарный шанс выйти в финал. Нужно несколько дней, чтобы отойти после такой игры", — приводит слова Мюллера пресс-служба мюнхенского клуба.
Ранее главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.
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