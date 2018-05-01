Мюллер: Надо пользоваться своими шансами и показать хороший футбол

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о настрое на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

В первом матче мюнхенцы уступили дома со счетом 1:2.

«Наши команды хорошо знают друг друга. На прошлой неделе мы показали, чего хотим добиться.

У нас было много моментов, угловых, возможностей забить гол. Надо пользоваться своими шансами и показать хороший футбол.

Я голоден до голов. Сейчас моя статистика не радует, но нет никакого значения, забью я или кто-то другой.

Когда проигрываем, всегда ищем причину неудач. Если проблема в том, что мы недостаточно много забиваем, стараемся проанализировать причину и исправить ситуацию.

Левандовски не забивал на протяжении последних недель, но в этом сезоне он наколотил 28 голов в бундеслиге, за что честь ему и хвала.