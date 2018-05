«Всё нормально, веселуха»: в Первомай калининградец сиганул с моста

В Калининграде в Праздник труда мужчина спрыгнул с моста. Видео с эпичным вхождением в воду опубликовал в сети очевидец во вторник, 1 мая.

Смельчак представился Дмитрием. Нырять в Преголю он намеревался в одежде, шлёпках и с сумкой.

— Я сам боюсь! Вот это страшно, но надо!

— Зачем?

— Потому что!

После этих слов мужчина спрыгнул. Судя по видео, его жизни ничего не угрожает. После вхождения в воду он благополучно вынырнул и поплыл на спине.