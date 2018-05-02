Клопп поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче ЛЧ с «Ромой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/2 финала с «Ромой». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Если я не ошибаюсь, «Рома» дома еще не пропускала в Лиге чемпионов. Мы же еще не проигрывали. Если обе серии не прервутся, то мы пройдем дальше. Я не могу сказать, что мы уже в финале, но при этом наша ситуация вполне неплохая", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ранее Клопп во время пресс-конференции перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой» ответил на слова журналиста о том, что домашний стадион может помочь «Роме» разгромить английский клуб.