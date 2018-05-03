Юрген Клопп: мы заслужили выход в финал Лиги чемпионов на 100%

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Ромы» в ответном матче полуфинала. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Я должен начать — и это очень легко — с комплиментов в адрес «Ромы», которая сыграла великолепно в этом противостоянии. Сегодня мы действительно уступили. Но мы заслужили место в финале на 100%.

Вы не можете планировать выход в финал Лиги чемпионов — если вы не мадридский "Реал" , «Барселона» или «Бавария».

Для них это куда более обычное дело, чем для нас. Мы начинали путь еще с квалификации, так что я очень рад за ребят. Теперь мы отправляемся в Киев — звучит безумно, но это так", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что полуфинал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» стал самым результативным в истории турнира.