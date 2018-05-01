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Дабижа: до турнира в Малайзии мы с Мастиковой даже не тренировались вместе
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Дабижа: до турнира в Малайзии мы с Мастиковой даже не тренировались вместе 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Российская волейболистка Ксения Дабижа, выигравшая вместе с Дарьей Мастиковой турнир категории «одна звезда» по пляжному волейболу в Лангкави, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину рассказала о впечатлениях от достигнутого успеха.
«В целом, турнир получился интересным. Сложнее всего было бороться даже не с соперницами, а с погодными условиями. В Малайзии всё время было очень жарко, а в день финала пошёл очень сильный дождь. Из-за этого в процессе игры у нас возникали определённые трудности. Но мы сумели с ними справиться, поэтому и получился неплохой результат — первое место. В Малайзии термометр показывал около 40 градусов, а в такую жару всегда играть очень тяжело. Приходилось экономить силы, распределять энергию, стараться меньше ошибаться. А когда мы играли в дождь, мячи становились очень тяжёлыми, поэтому действия, которые мы задумывали, получались далеко не всегда. Приходилось всё корректировать. Это был наш первый совместный турнир с Дашей, поэтому мы ничего не планировали, просто хотели хорошо выступить, показать свою игру на каком-то достойном уровне. Мы первый раз встали вместе — до этого даже не тренировались. Так что никаких грандиозных планов на турнир не строили», — сказала Дабижа.
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