Пляжный волейбол. Ксения Дабижа — о победе на этапе Мировой серии

Волейболистка Ксения Дабижа едва встала в новую пару, но уже выиграла этап Мировой серии на песке, несмотря ливень и 40-градусную жару.

Российский пляжный волейбол в последние недели болельщиков радует. На этапе Мировой серии в Китае уровня четыре звезды Олег Стояновский Игорь Величко завоевали золотые награды. А буквально через несколько дней приятные новости пришли и от девушек. Дарья Мастикова и Ксения Дабижа также одержали победу, пусть и на более скромном старте в Малайзии. Девушкам не помешало ни то, что они не успели потренироваться вместе, ни ливень, ни 40-градусная жара.

«В жару играть всегда тяжело»

— Ксения, какие впечатления остались от турнира в Малайзии, который вы выиграли? — В целом, турнир получился интересным. Сложнее всего было бороться даже не с соперницами, а с погодными условиями. В Малайзии всё время было очень жарко, а в день финала пошёл очень сильный дождь. Из-за этого в процессе игры у нас возникали определённые трудности. Но мы сумели с ними справиться, поэтому и получился неплохой результат — первое место. — Вы сказали про определённые трудности. О чём именно идёт речь? — В Малайзии термометр показывал около 40 градусов, а в такую жару всегда играть очень тяжело. Приходилось экономить силы, распределять энергию, стараться меньше ошибаться. А когда мы играли в дождь, мячи становились очень тяжёлыми, поэтому действия, которые мы задумывали, получались далеко не всегда. Приходилось всё корректировать.

— С какими ожиданиями вы ехали в Малайзию? Рассчитывали показать, столь высокий результат, учитывая, что это был ваш первый совместный турнир с Дарьей Мастиковой? — Да, это так. Поэтому мы ничего не планировали, просто хотели хорошо выступить, показать свою игру на каком-то достойном уровне. Мы первый раз встали вместе — до этого даже не тренировались. Так что никаких грандиозных планов на турнир не строили. — Трудно ли взять и начать играть вместе с чистого листа? — Да нет, не трудно. У нас достаточно опыта, чтобы быстро понять друг друга, подстроиться. Перед турниром обсудили игровые нюансы, но в целом взаимопонимание находили на ходу.

— Сколько времени в среднем нужно, чтобы получить слаженную пару? — Как минимум, нужно хотя бы неделю потренироваться друг с другом, посидеть на сборах. У нас, к сожалению, такой возможности не было. Пришлось играть вместе сразу (улыбается). — Вы с Дарьей планируете играть дальше вместе или это был разовый опыт? — Да, планируем. Впереди у нас целая серия турниров. Сейчас мы в Камбодже на турнире уровня две звезды, а дальше будет Турция и большой тур в Китай. — Да Малайзии вы с Дарьей Рудых принимали участие в китайском этапе мировой серии, который выиграли россияне Стояновский и Величко. Победа мужчин вас воодушевила? — Конечно, за мужчин мы порадовались. Они сейчас держат очень высокую планку. Молодцы!

«Если светит солнце, ты можешь утонуть в снегу»

— Спортсмены в Камбоджу ездят нечасто. Расскажите, что интересного там подметили? — Если честно, я совсем недавно и подумать не могла, что окажусь в Камбодже (улыбается). Здесь очень доброжелательные люди, как и в большинстве азиатских стран, — всегда готовы помочь, подсказать, рассказать, но только если говорят по-английски (смеётся). К сожалению, мы пока особенно нигде не были, ничего не успели посмотреть. Могу сказать, что здесь, как и в Малайзии очень жарко и душно. Температура очень высокая — около 35 градусов. Несмотря на это, сегодня мы попали под внезапный и очень сильный дождь (улыбается). Такие здесь случаются.

— Вам не привыкать играть в сложных погодных условиях, ведь зимой вы попробовали свои силы ещё и в волейболе на снегу? — Да, попробовала. Хотя, если честно, тоже не планировала (улыбается). Но обстоятельства сложились так, что зимой я провела два турнира: один в Грузии, другой — в Турции. — В каких условиях вам играть легче? В жаркой Малайзии или в холодной Грузии? — Пляжный волейбол мне всё-таки ближе. Снежный для меня был в новинку, и я его воспринимала в каком-то смысле, как авантюру. В целом же многое зависит от погоды. Если в горах дует ветер, то это практически ураган — со снегом и дождём. А если светит солнце, то ты можешь утонуть в тающем снегу. Лучше всего, когда солнце чуть-чуть подогревает сверху, но снег не топит.

— Друзья, наверное, удивляются, когда вы рассказываете, что играете и на песке, и на снегу? — Да, люди удивляются, недоумевают, многие смеются. Приходится рассказывать, объяснять. Но ничего удивительного нет. Это новый вид спорта, который пока не набрал популярность. — Вернёмся на песок. Насколько для вас важна победа в Малайзии на турнире уровня одной звезды? Это что-то особенное или рядовой рабочий процесс? — Для нас это по-настоящему большая победа. Первое место не даётся просто так: ты вкладываешь все силы. И отрадно, что мы с Дашей сумели сразу же завоевать медали взрослого Мирового тура.

— Опытные представительницы пляжного волейбола уходить никуда не торопятся, а молодые девушки наступают. Конкурировать становится всё сложнее и сложнее? — Безусловно, с каждым годом всё больше спортсменов приходит в пляжный волейбол. Очень много молодых игроков, и конкурировать действительно становится всё сложнее. Но в пляжном волейболе всё устроено здорово: всегда есть возможность где-то поиграть, показать себя. Но, как известно, здоровая конкуренция ещё никогда никому не вредила. Каждый борется за себя. — Какие цели в спорте ставите перед собой на этот сезон и на ближайшие, скажем, лет пять? — Сейчас наша главная задача — набирать как можно больше очков, чтобы в скором времени выступать на соревнованиях более высокого уровня — три или четыре звезды. Хочется закрепиться в основной сетке подобных турниров. А каких-то грандиозных планов на годы вперёд у нас нет. В нашем виде спорта всё меняется очень быстро. Пока игра идёт — будем продолжать.