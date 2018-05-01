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Клопп: «Рома» надеется выиграть 3:0? «Ливерпуль» будет на поле, а не в раздевалке"
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Клопп: «Рома» надеется выиграть 3:0? «Ливерпуль» будет на поле, а не в раздевалке" 

Евро-футбол.Ру 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с прессой накануне ответного матча с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов.
Поединок состоится 2 мая в Риме на «Стадио Олимпико». В первой встрече «красные» разгромили соперника со счетом 5:2.
"Мы здесь, чтобы сражаться за свою мечту и завоевать путевку в финал. Многие думают, мол, «Роме» достаточно всего-то выиграть 3:0, но это все же достаточно солидный результат. Напомню, что мы тоже будем на поле и оставаться в раздевалке не собираемся! Для нас это огромный шанс.
После того как мы пропустили два мяча, некоторые уже подумали, что мы проиграли. Но это не так. Это был всего лишь первый матч", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
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