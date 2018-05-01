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Юрген Клопп: Мы здесь, чтобы сражаться за свои мечты и завоевать путевку в финал
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Юрген Клопп: Мы здесь, чтобы сражаться за свои мечты и завоевать путевку в финал 

Советский спорт 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Многие думают, мол, «Роме» достаточно всего-то выиграть 3:0, но это все же солидный результат. Напомню, что мы тоже будем на поле, оставаться в раздевалке не собираемся! Для нас это огромный шанс.
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Если «Рома» выиграет 3:0 или больше, тогда, как говорится, поздравляю с выходом в финал — это спорт. Я не думаю, что мы уже заранее вышли в финал, но и плохой нашу ситуацию не назову. «Рома» ведь не пропускает дома в Лиге чемпионов, правильно? А мы в этом турнире еще ни разу не проиграли. Если все так и останется, то мы выходим в финал. Ваши статьи или мои слова в любом случае не сделают результат. Для этого надо выходить на поле и играть, — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. В первой встрече победу одержал английский клуб со счетом 5:2.
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