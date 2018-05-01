Ещё
Ирена Понарошку рассказала, как проводит майские праздники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирена Понарошку рассказала, как проводит майские праздники 

Russianshowbiz.info 45 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ирена Понарошку в своем Инстаграме пошутила, что майские праздники — это нелегкий выбор между «поесть» и «поспать».
"На случай, если вы склоняетесь ко второму варианту, вам в помощь еще одна выдержка из журнала «Светская жизнь и этикет: хороший тон» за 1896-ой год, — написала Понарошку. Ирена рассказала, что более 100 лет назад девушкам полагалось засыпать около часа ночи, перелистывая в постели французский роман. Засыпая, предлагалось не думать ни о чем грустном, неприятном или тяжелом — убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, страшных болезнях и пожарах.
Авторы статьи были уверены, что лучшее средство для спокойного сна — чистая совесть. Если дама видела непристойные сны, ей нужно было заставить себя проснуться, не любопытствовать и стараться «досмотреть» сон до конца. Ирена пошутила, что последний совет — самый странный, ведь если девушка последует ему, то никогда не узнает, «женится на тебе мужская сборная по гандболу после всего вот этого вот или нет…».
Russianshowbiz.info: последние новости
Варнава сняла штаны перед поклонниками Яна Рудковская переживает за сына Рианна хочет купить «Ливерпуль»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201818
Британцы ополчились на Кафельникова1
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар132
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение