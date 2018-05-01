Ирена Понарошку рассказала, как проводит майские праздники

Телеведущая Ирена Понарошку в своем Инстаграме пошутила, что майские праздники — это нелегкий выбор между «поесть» и «поспать».

"На случай, если вы склоняетесь ко второму варианту, вам в помощь еще одна выдержка из журнала «Светская жизнь и этикет: хороший тон» за 1896-ой год, — написала Понарошку. Ирена рассказала, что более 100 лет назад девушкам полагалось засыпать около часа ночи, перелистывая в постели французский роман. Засыпая, предлагалось не думать ни о чем грустном, неприятном или тяжелом — убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, страшных болезнях и пожарах.

Авторы статьи были уверены, что лучшее средство для спокойного сна — чистая совесть. Если дама видела непристойные сны, ей нужно было заставить себя проснуться, не любопытствовать и стараться «досмотреть» сон до конца. Ирена пошутила, что последний совет — самый странный, ведь если девушка последует ему, то никогда не узнает, «женится на тебе мужская сборная по гандболу после всего вот этого вот или нет…».