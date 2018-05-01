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Российский флаг повесили «вверх ногами» в Башкирии
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Российский флаг повесили «вверх ногами» в Башкирии 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
Перевернутый государственный флаг развевался на улице Ломоносова в Янауле в день Первомая. По всей видимости, ответственный за парад просто позабыл, в какой последовательности идут полосы на российском триколоре, и в результате флаг стал сербским.
Как рассказала местная жительница Алина, сфотографировавшая недоразумение, перевернутый стяг она заметила на улице Ломоносова неподалеку от центральной городской библиотеки.
— Повесьте флаг как положено, как никак, это символ государства, — написала девушка в популярном городском паблике.
Увы, услышать ее мольбы было некому, ведь сегодня выходной, и исправить путаницу получится только 3 мая.
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