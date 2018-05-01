Перотти и Стротман не сыграют в ответном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Полузащитники «Ромы» Диего Перотти Кевин Стротман пропустят ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Оба футболиста получили повреждения в первой встреча (2:5).

Главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо огласил список из 21 игрока на матч с «Ливерпулем» и Стротмана с Перотти в нем не оказалось. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Сротман получил сильный ушиб бедра. У Перотти проблемы с левой лодыжкой. Матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая в Риме. Начало — в 21:45 мск.