Ещё
Игроки «Ромы» тренировались в футболках с посланием болельщику «Ливерпуля»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки «Ромы» тренировались в футболках с посланием болельщику «Ливерпуля» 

Чемпионат.com 36 минут назад
Игроки «Ромы» в преддверии ответного домашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» провели тренировку в футболках с посланием болельщику мерсисайдцев, который пострадал перед первым матчем команд в Англии.
«Вперёд, Шон!», — гласила надпись на тренировочных футболках итальянских игроков.
Ранее полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы. Обоим римским фанатам были предъявлены обвинения и предстоит предстать перед судом.
Первый матч закончился победой «Ливерпуля» над «Ромой» со счётом 5:2. Ответную игру команды проведут в Риме 2 мая.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Squawka News.
Чемпионат.com: последние новости
Пятеро россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по борьбе Циципас получил «уайлд-кард» на «Мастерс» в Мадриде вместо Коккинакиса Моуринью: когда не побеждаю в турнирах, говорю, что победы в них не важны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201819
Британцы ополчились на Кафельникова1
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар132
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение