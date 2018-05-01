Игроки «Ромы» тренировались в футболках с посланием болельщику «Ливерпуля»

Игроки «Ромы» в преддверии ответного домашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» провели тренировку в футболках с посланием болельщику мерсисайдцев, который пострадал перед первым матчем команд в Англии.

«Вперёд, Шон!», — гласила надпись на тренировочных футболках итальянских игроков.

Ранее полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы. Обоим римским фанатам были предъявлены обвинения и предстоит предстать перед судом.

Первый матч закончился победой «Ливерпуля» над «Ромой» со счётом 5:2. Ответную игру команды проведут в Риме 2 мая.

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