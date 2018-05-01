Юрген Клопп: «Если „Рома“ выиграет 3:0, поздравлю с выходом в финал»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» назвал предстоящую игру огромным шансом попасть в финал турнира. «Красные» не доходили до решающей игры главного еврокубка с 2007 года, когда проиграли «Милану» (1:2).

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В первом матче мерсисайдцы одержали победу со счетом 5:2. Для выхода в финал «Роме» в ответной игре необходимо обыграть «Ливерпуль» со счетом 3:0 и крупнее. В полуфинал «джаллоросси» вышли, обыграв по сумме двух матчей «Барселону» (1:4 — на выезде, 3:0 — дома).

— Мы здесь, чтобы сражаться за свою мечту и завоевать путевку в финал, — цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. — Многие думают, мол, «Роме» достаточно всего-то выиграть 3:0, но это все же достаточно солидный результат. Напомню, что мы тоже будем на поле и оставаться в раздевалке не собираемся! Для нас это огромный шанс. После того как мы пропустили два мяча, некоторые уже подумали, что мы проиграли. Но это не так. Это был всего лишь первый матч.

Очень приятно быть в числе полуфиналистов. Здорово, что парни подарили нам всем такую возможность. Подарили своими прекрасными матчами, своим профессиональным отношением, всем тем, что они делали по ходу сезона. Учитывая наши результаты и всю проделанную работу, мы определенно заслужили выход в полуфинал.

Если «Рома» выиграет 3:0 или больше, тогда, как говорится, поздравляю с выходом в финал — это спорт. Я не думаю, что мы уже заранее вышли в финал, но и плохой нашу ситуацию не назову. «Рома» ведь не пропускает дома в Лиге чемпионов, правильно? А мы в этом турнире еще ни разу не проиграли. Если все так и останется, то мы выходим в финал. Ваши статьи или мои слова в любом случае не сделают результат. Для этого надо выходить на поле и играть.