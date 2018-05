Экс-вратарь СКА Коскинен продолжит карьеру в клубе НХЛ «Эдмонтон»

Финский вратарь Микко Коскинен , который в прошлом сезоне выступал за санкт-петербургский СКА, договорился о подписании однолетнего контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз». Финансовые подробности сделки не разглашаются.

The #Oilers have agreed to terms with free agent goaltender Mikko Koskinen on a one-year contract. The 29-year-old just completed his 5th season in the KHL & 4th with SKA Saint Petersburg (1.99 GAA &.926 save percentage in that span). pic.twitter.com/YVElP2AR8p

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 1 мая 2018 г.

В составе СКА Коскинен выступал с 2014 года. За это время голкипер два раза становился обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной Финляндии голкипер дважды завоевал серебряные медали чемпионата мира.