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Экс-вратарь СКА Коскинен продолжит карьеру в клубе НХЛ «Эдмонтон»
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Экс-вратарь СКА Коскинен продолжит карьеру в клубе НХЛ «Эдмонтон» 

Вести.Ru 1 час назад
Финский вратарь Микко Коскинен, который в прошлом сезоне выступал за санкт-петербургский СКА, договорился о подписании однолетнего контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз». Финансовые подробности сделки не разглашаются.
The #Oilers have agreed to terms with free agent goaltender Mikko Koskinen on a one-year contract. The 29-year-old just completed his 5th season in the KHL & 4th with SKA Saint Petersburg (1.99 GAA &.926 save percentage in that span). pic.twitter.com/YVElP2AR8p
— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 1 мая 2018 г.
В составе СКА Коскинен выступал с 2014 года. За это время голкипер два раза становился обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной Финляндии голкипер дважды завоевал серебряные медали чемпионата мира.
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