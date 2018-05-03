Чемпионат Европы по борьбе в Каспийске. Россияне выиграли 4 золотые медали

У себя дома российские борцы-классики завоевали четыре золота, из них два в олимпийских весах и выиграли командный зачёт чемпионата Европы.

Мордовский почин

В прошлом году на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде россияне выиграли только одну золотую медаль. Завоевал её мордовский борец Артём Сурков , который позже стал и призёром чемпионата мира в Париже. В этот раз после почина Романа Власова в первый день финалов россияне выиграли ещё три золотых медали.

Хорошее предчувствие было накануне решающих схваток и у президента Федерации борьбы России Михаила Мамиашвили , который лишь посетовал на отсутствие украинских спортсменов. Так Жан Беленюк , который, будучи военнослужащим, не был допущен до командировки в Россию, вполне мог выиграть соревнования в весе до 87 кг.

Первым из россиян в финальной схватке вступил в борьбу Сергей Емелин . Если в полуфиналах первого дня россияне отдавали выигрышные схватки, то представитель Мордовской республики переломил неудачно складывающийся для себя поединок. В схватке с азербайджанцем Мамедовым он уступал в счёте и решил судьбу поединка в свою пользу лишь во второй трёхминутке. Борец отметил поддержку трибун, которая помогла ему выиграть решающую схватку, при этом даже челлендж в пользу соперника не помешал победить Емелину.

Земляк Сергея Артём Сурков защищал свой прошлогодний титул и боролся в олимпийском весе до 67 кг. Но его поединок не затянулся долго. Будучи фаворитом финала, он быстро заработал восемь баллов, необходимых для обозначения досрочного превосходства. При том, что чемпионом Европы он становится в третий раз, мировых и олимпийских титулов нет в коллекции Артёма, а потому его мысли сейчас все о Токио.

Свой среди чужих

Боровшийся в весе до 72 кг Адам Курак в финале был в статусе андердога. Во-первых, его визави Расул Чунаев находился выше по рейтингу и считался фаворитом среди букмекеров. Во-вторых, гражданин Азербайджана в Каспийске чувствовал себя как дома. Под оглушительную поддержку и крики «Расул! Расул!» он весьма агрессивно начал свой поединок. После того как Курак был поставлен в партер за пассивность, Чунаев провёл эффектный бросок и повёл 5:0. Казалось, что победа в кармане.

Однако второй раунд прошёл совсем в другом ключе. Курак сначала восстановил равновесие, а затем и вырвал победу со счётом 9:5. После схватки он признался, что бороться два дня подряд было тяжелее. «Вчера только к вечеру успел разогнаться, а сейчас было тяжело. Соперник считался фаворитом и был очень силён, поэтому пришлось переломить схватку», — рассказал Курак. Успех на чемпионате Европы — значительное достижение для этого борца, но бороться за олимпийскую путёвку ему будет не просто.

Украшение карьеры

Дело в том, что вес до 72 кг не является олимпийским, а в лицензированной категории до 77 явный российский фаворит — Роман Власов, который одержал победу в Каспийске днём ранее и своё место в команде он точно никому не отдаст. А спуститься в вес до 67 кг Курак не сможет, да и там Артём Сурков просто так не отдаст свою поляну никому. Потому победа на чемпионате Европы стала достойным украшением карьеры для ветерана борьбы.

Для местных жителей борьба — это праздник. Дагестанские волонтеры могут не знать всех иностранных языков и организационных вопросов, но они стремятся помочь всем со свойственным только им уникальным гостеприимством, а также искренне болеют за представителей других команд. По окончании соревнований они отловили тренера сборной Грузии и попросили с ним сфотографироваться со словами «На Кавказе все братья».