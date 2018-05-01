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Роман Власов: Большое счастье, когда твой труд отливается в золотые медали
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Роман Власов: Большое счастье, когда твой труд отливается в золотые медали 

Советский спорт 1 час назад
Власов стал чемпионом Европы
Чемпион Европы Роман Власов прокомментировал свою победу в Каспийске. — Соперник в финале Виктор Немеш — действующий чемпион мира. Я предполагал, что поединок будет непростой и к нему надо готовиться. Венг был дерзким, и как мне кажется, специально нанес мне рассечение. Я хотел реабилитироваться за поражение на чемпионате мира. Поэтому эмоции испытываю самые счастливые. Это самое большое счастье, когда ты имеешь возможность выиграть, зал аплодирует тебе, а твой труд отливается в золотые медали.
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