Роман Власов: Большое счастье, когда твой труд отливается в золотые медали 

Власов стал чемпионом Европы
Чемпион Европы Роман Власов прокомментировал свою победу в Каспийске. — Соперник в финале Виктор Немеш — действующий чемпион мира. Я предполагал, что поединок будет непростой и к нему надо готовиться. Венг был дерзким, и как мне кажется, специально нанес мне рассечение. Я хотел реабилитироваться за поражение на чемпионате мира. Поэтому эмоции испытываю самые счастливые. Это самое большое счастье, когда ты имеешь возможность выиграть, зал аплодирует тебе, а твой труд отливается в золотые медали.