Автор самого красивого гола чемпионатов мира Негрете о политической карьере и ЧМ-2018

Болельщики признали гол мексиканца Мануэля Негрете в ворота Болгарии на чемпионате мира 1986 года самым красивым в истории этого турнира. Голосование, в котором приняли участие фанаты со всего мира, проводила ФИФА в социальной сети Facebook с 31 марта по 9 апреля. В интервью RT бывший футболист рассказал о том, каким образом ему удалось забить тот мяч и почему после окончания спортивной карьеры он решил уйти в политику.

«Я не чувствую себя власть имущим»

— У вас уникальная спортивная карьера — 20 лет в профессиональном футболе. Кроме того, вы забили наибольшее количество голов за клуб «Пумас». У вас есть опыт участия в чемпионатах мира, опыт работы главным тренером. Что же привело вас в мексиканскую политику?

— Ещё будучи игроком, я являлся членом ассоциации футболистов. Нас очень беспокоило отношение к спортсменам со стороны владельцев клубов, которые, кстати, чуть ли не управляют мексиканской политикой. Мы добивались улучшения условий для футболистов, и для этого нам необходимо было объединиться. В результате была создана ассоциация, и в дальнейшем это здорово нам помогло. Так что мне кажется, что мы всегда занимались политикой. Мы в ней участвуем, находясь в любом месте, даже сидя дома.

Если говорить об Ассоциации мексиканских футболистов, то мы добиваемся улучшения условий их труда. Мне предложили стать председателем, и я с удовольствием согласился. Некоторые говорят, что вот так я бросил всё, что связано с футболом. Ничего подобного! Полагаю, всем нам, футболистам, нужно объединиться, нужно улучшать условия, в которых мы работаем, делать эту профессию достойной уважения. Думаю, именно с тех пор меня и заинтересовала политика.

Потом я закончил футбольную карьеру, а через три дня стал директором по спорту штата Герреро. Меня пригласил на эту должность губернатор. Здесь всё сильно отличается от профессионального футбола: речь идёт о футболе для любителей, а у такого спорта очень мало инвестиций. Здесь требуется больше организационных усилий — взаимодействия между ассоциациями, лигами, федерациями. Это один из пунктов, в которых мы не можем достичь мирового уровня именно потому, что у нас нет такого взаимодействия.

— Как вы считаете, ваш опыт футболиста можно применить в политике?

— Конечно! Футбол — это самопожертвование, тяжёлая работа; это конкуренция, и он никогда не обделён вниманием. Каждые выходные тебя оценивают 20 тысяч, а зачастую и 100 тысяч человек, а во время чемпионата мира на тебя весь мир смотрит — и оценивает. Ты всегда в свете этакого «прожектора оценки». В политике — то же самое. Политика — это хорошее выполнение своей работы, это готовность действовать, совершать хорошие поступки, поиск лучших условий для жизни.

— И при этом вас тоже оценивает большая аудитория.

— Разумеется! Я думаю, мы — одни из тех людей, которых больше всего оценивают. Иногда говорят: «Ну, он же футболист». Но футболист тоже должен думать, его работа, как и в любой другой профессии — инженера, учёного, писателя, — требует самопожертвования, времени на обучение, а также эффективных действий в конкурентной среде. В футболе ты с детских лет привыкаешь к соперничеству, а также вырабатываешь определённые привычки, учишься ответственности. Ребёнок, посвятивший себя другой деятельности, проникается чувством ответственности, лишь когда становится профессионалом в своей сфере. А здесь нет.

— То есть с юных лет уже надо отвечать за себя?

— Да, здесь ты берёшь на себя ответственность с 15-16 лет: ты должен тренироваться, соревноваться… А если в какой-то момент становишься профессионалом в юные годы, то берёшь на себя ежедневную ответственность за то, чтобы хорошо делать свою работу, совершенствоваться. К тому же, ты можешь достичь очень высокого уровня. Я, например, смог поехать в Европу, много лет был членом сборной и всегда преодолевал конкуренцию, всегда думал о том, как мне лучше всего выполнить мою работу.

— Сейчас, как кандидат от партии «Демократическая революция», вы претендуете на пост мэра Койоакана. Это один из районов мексиканской столицы, больше всего пострадавших от землетрясения в прошлом году. Вы примете это во внимание, если станете мэром?

— Обязательно! Думаю об условиях, в которых сейчас оказались пострадавшие, люди, потерявшие свои дома. Недавно я как раз говорил о тех, кто находится во временных убежищах. Необходимо предпринять какие-то совместные действия, потому что я один сейчас ничего не сделаю — ведь у меня нет полномочий, нет возможностей. Но я хотел бы поделиться идеями о том, как можно было бы улучшить их условия. Ведь те, кто обитает в этих убежищах, могли бы жить в отелях, и я намерен поговорить об этом с властями.

— Как вас приняли граждане страны, для которых вы теперь политик, а не футболист?

— Очень хорошо. Я ведь и сам — один из этих граждан и не чувствую себя власть имущим, хотя политика и даёт власть. Я ощущаю себя гражданином, который так же, как и все, страдает от недостатка безопасности, хороших услуг, образования, за которое мы всегда боремся, культуры, искусства. Всё, как обычно, и в Койоакане особенно, потому что это один из районов, где ведётся большая работа в области культуры и спорта, а также в сфере досуга. Следует признать, что люди всё равно ведут работу даже в рамках определённых ограничений. Это не так просто в таком районе, как нынешний Койоакан, но да, мы, простые граждане, должны повышать уровень требований.

— Возможно, бывает и критика из-за того, что, по мнению некоторых, вы, как бывший футболист, не подходите на эту должность. Что вы им ответили бы?

— Бывший футболист, бывший адвокат, инженер или архитектор — это ведь не то, чем занимается политик в настоящий момент. Так что бывший род занятий не имеет значения. Критиковать будут всегда, потому что многие не понимают, кто такой профессиональный политик. Ряд политиков пришёл в эту сферу, так сказать, «со стороны», среди них много и хороших людей, и плохих. Нет необходимости получать образование в данной области, чтобы хорошо делать свою работу. Необходимо быть человеком команды, именно это и требуется. Простому гражданину виднее, что нам всем нужно, а политик зачастую интересуется лишь своим проектом, а не нуждами людей.

— В вашу пользу говорит ещё вот что: вы являетесь тем самым гражданином, который привык с юных лет работать футболистом.

— Верно. Думаю, чиновник должен служить, а не пользоваться своим положением. Зачастую происходит именно последнее. И я не говорю о партиях. У меня был опыт работы с Фелипе Кальдероном , когда он являлся президентом республики, с Анхелем Агирре, когда он был губернатором, с председателями муниципалитетов, с главами округов Мехико. Я сотрудничал с Маурисио Толедо в области спорта, хорошо знаком с районом Койоакан, где живу уже 32 года.

Сам я родом из штата Герреро. Так сложились жизненные обстоятельства, что моим родителям пришлось переехать сюда. Мы жили в округе Докторес, весьма неспокойном районе. Потом у меня уже появилась возможность играть в футбол, и я прожил восемь лет в интернате клуба «Пумас». Жить одному не так просто. Ты учишься за всё отвечать сам. Занимаешься тем, что ребёнку, который окружён семьёй, обычно не нужно делать. Потом — это было 32 года назад — я купил дом в Койоакане, и там уже сформировался как взрослый человек. Там у меня появилась моя замечательная семья, выросли мои дети.

«Когда 110 тысяч человек вскакивают со своих мест, это очень впечатляет»

— Нельзя не задать вопрос о том восхитительном голе, который вы забили в 1/8 финала чемпионата мира 1986 года, более 30 лет назад. Люди до сих пор его вспоминают. Какие у вас тогда были мысли? Вы помните свои ощущения, когда его забивали?

— Конечно же, я думал о том, что нам нужно победить, пройти этот этап. И мне просто представилась возможность забить. Именно так и возникают важные моменты в жизни. Но к ним нужно готовиться. Многие люди говорят: «Ой, ну, это была случайность». Случайностей не бывает. Всё происходит по какой-то причине. Я много тренировался, и у меня появился такой момент. Когда я увидел над собой мяч, то уже не задумывался. На тренировках такой вариант у меня был хорошо отработан, и именно в ту минуту он оказался к месту. Я знал, что забью этот мяч. Когда видишь, как 110 тысяч человек вскакивают со своих мест, это очень впечатляет. Ты словно нажал некую кнопку на газоне. Это незабываемые, волшебные моменты футбола. И я думаю, что мне довелось пережить именно такой момент.

— В тот момент на вас была футболка с номером 22. Потом она потерялась и её долго не могли найти. Расскажите, что это была за история.

— На выходе с поля я обменялся футболками с игроком под номером 16 по фамилии Драголов. Он не принимал участия в матче. Итак, мы обменялись, и моя футболка в течение 20 лет находилась в Болгарии. А потом, когда снималась какая-то телевизионная программа, со мной связалась болгарская журналистка и спросила: «Может, нам провести обратный обмен?» Я ответил: «Почему бы и нет? Футболку, которую он мне вернёт, я подарю стадиону „Ацтека“, на котором проходил тот самый матч». И вот он мне её вернул. Я отдал ему его номер 16-й, он мне — мой 22-й, которыми мы обменялись в день памятного матча. Драголов хранил её все эти 20 лет. Интересно, что в первом тайме мы играли в форме с номерами красного цвета. А он вернул мне футболку с зелёным номером. Возможно, это от времени. Потом она хранилась на стадионе «Ацтека». А сейчас оказывается, что её нет.

— Её нет?

— Уже нет. Я буду разбираться по этому поводу со стадионом «Ацтека», потому что подарил её музею стадиона. И сейчас, когда этот вопрос снова стал актуален, оказывается, что мы не знаем, ни кто попросил эту футболку, ни где она находится. Так что да, по этому поводу я ещё буду разбираться.

— И после этого гола, который был объявлен самым красивым голом чемпионата мира — 1986, что вы сделали? Пошли праздновать, встретились с семьёй?

— Нет, нет, мы вернулись в отель. Нам предстоял четвертьфинал, мы уже думали, как играть с Германией. Это ведь соревнование. Ты не можешь просто пойти праздновать. Мы видели, как люди действительно наслаждаются этим чемпионатом. А нам нужно было сконцентрироваться, потому что нас ждал матч с Германией.

— И у той игры была душераздирающая концовка. О чём вы думали, когда закончилась серия пенальти и стало ясно, что Мексика не прошла дальше?

— Было очень больно видеть, как мои товарищи Фернандо Кирарте и Рауль Сервин терпят неудачу. Полное разочарование, потому что мы хотели стать чемпионами мира, чувствовали свою ответственность перед людьми. Мы прошли через большие сложности в 1985 году, но теперь были в своей стране и вполне могли стать чемпионами мира. Тот матч получился очень грустным.

— Это так.

— Потом мы поехали на сборы, сделали выводы и вернулись чартерным рейсом, уже ночью. Я жил тогда при клубе. Приехал в резиденцию клуба, и оказался там один. Я почувствовал, что просто не мог там оставаться. Было около трёх утра. Я вышел, сел в машину и поехал на площадь Конституции. Там не было ни души. Это была довольно печальная сцена, и к тому же накрапывал дождь. Я прекрасно помню тот момент.

— Очень драматично.

— Да, очень. Я не мог оставаться в расположении клуба. Представьте себе: один-одинёшенек после того, как мы выбыли из чемпионата. Я поехал на центральную площадь, сделал круг, вернулся, и всё. Вот такой печальный момент. И нашу печаль разделял весь народ, потому что для Мексики чемпионат закончился. Но в то же время это был и прекрасный момент, часть жизненного опыта. Ведь поражение — тоже опыт.

— Мексика дошла до четвертьфинала. Это был один из лучших результатов, достигнутых национальной командой, потому что в последнее время удаётся дойти только до 1/8 финала. Чего можно ожидать от нынешней команды? Считаете ли вы, что она способна дойти до этого пятого матча?

— Я не хочу говорить только о пятом матче, словно это некий предел. Нужно думать о том, чтобы стать чемпионами мира. Ведь нет такой команды, которая хотела бы занять второе место. Все желают быть первыми, даже если не имеют такой возможности. Всегда нужно об этом думать. Когда ты тренируешься, когда готовишься, когда узнаёшь, с кем должен играть, когда уже участвуешь в соревновании… Нет такой команды, которая хотела бы проиграть. Разумеется, у каждой сборной своя ситуация и свои возможности. Нужно признать, что есть потрясающие игроки. Но могут быть и сюрпризы. Я не выделяю особо пятый матч только потому, что нам удалось до него дойти. Нет. Мы его проиграли, и на этом всё закончилось.

Сегодня сборная должна думать о том, чтобы стать чемпионом мира, потому что в ней есть хорошие игроки, есть баланс между опытом и молодостью. Нужно тренироваться, чтобы получить чемпионский титул, а не чтобы дойти до пятого матча. Иначе это означало бы, что мы ставим себе предел. Следует думать о каждой игре. Самая важная встреча у Мексики будет с Германией. Это наш первый матч. И потом, в зависимости от результата, можно двигаться дальше. Я думаю, что хороший результат с Германией — это повод для надежды, особенно для нас, зрителей.

— Что имеет ключевое значение для того, чтобы получить чемпионский титул? Команда, настрой, тренер?

— Всё вместе. Лидерские качества каждого, характер, мудрость. Однажды ты можешь проснуться под счастливой звездой и забить потрясающий мяч. У вратаря может случиться выдающийся день, и он не пропустит ни одного удара. Конечно, нужно готовиться и много работать, работать в команде, так как нет другого пути, чтобы выиграть матч. И ждать, ждать первой игры.

— Вы играли бок о бок с Уго Санчесом , одним из лучших нападающих в истории Мексики. Но также в том чемпионате мира участвовали Диего Марадона и множество других выдающихся спортсменов. Есть ли кто-то, с кем вам не довелось познакомиться, какая-то выдающаяся фигура из мира футбола, с кем вы хотели бы сыграть?

— После чемпионата я участвовал в матче всех звёзд в Калифорнии. Конечно, со многими мне не довелось встретиться, потому что у нас были разные базы и не удавалось пересечься. Но тогда мы получили возможность сыграть со звёздами мирового футбола. Сборная Америки играла против сборной Европы. И было очень приятно оказаться на одном поле с таким количеством звёзд, выдающихся футболистов своего времени. Я играл с Марадоной и хочу сказать, что тогда он был лучшим.

— Это был пик его карьеры?

— Да, он же был действующим чемпионом мира. Сегодня ты можешь играть с Лионелем Месси или с Криштиану Роналду , но у них есть один маленький недостаток: они не были чемпионами мира, как Марадона. Хотя это отнюдь не умаляет их достоинств.

— Если бы у вас была возможность снова сыграть один из матчей, в которых вы участвовали, какой вы предпочли бы?

— Тот матч против Германии. Мы бы обыграли немцев. Разумеется! И я бы хотел пережить финальный матч с Аргентиной.

— Вы сыграли бы иначе?

— Да, конечно, совсем иначе. Я бы забил больше пенальти.

— Какой состав сборной Мексики был вашим самым любимым?

— У меня имелись свои кумиры. Во время проведения чемпионата мира 1970 года мне было десять лет. Я следил за всеми футболистами. Я помню этот турнир и хорошо понимаю тех детей, которые на самом деле совсем уже не дети, им сейчас по сорок, и которые столько лет спустя, после чемпионата 1986 года, просят у меня автограф. Я их уже узнаю и понимаю, что они испытывают. Им больше сорока, но они радуются, как ликовал я в свои десять лет, когда видел, например, таких звёзд, как Начо Кальдерон, «Кабо» Вальдивия, Хуан Басагурен, Хавьер Фрагосо. Было столько выдающихся игроков… Мне приходят в голову лишь некоторые имена. В то время они были моими кумирами. Поэтому я с удовольствием поучаствовал бы в чемпионате мира 1970 года.

«Пусть праздник футбола принесёт россиянам радость»

— Сейчас близится новый чемпионат мира. Вы будете там присутствовать как зритель?

— Нет, хотя, конечно, очень хотелось бы. Сейчас я активно занимаюсь политикой и не смогу поехать. Мы будем смотреть турнир по телевизору. Если всё пойдёт хорошо, у меня появится очень много работы. С божьего соизволения я примусь за неё прямо с первого дня. Но я в любом случае буду работать, потому что это и есть моя жизнь.

— Чего можно ожидать от грядущего чемпионата мира в России?

— Я надеюсь, что Мексика выйдет победителем. Надеюсь, что наша сборная покажет достойный результат и зрители смогут насладиться игрой. Для нас футбол — это целая культура. Многие люди зависят от футбола, многие меняются буквально на глазах, когда видят хорошие результаты игры. История и статистика показывают, что, когда Мексика преуспевает в футболе, это мотивирует людей больше и эффективнее работать. Футбол у нас — своего рода показатель успеха. Когда, например, мексиканский боксёр становится чемпионом мира, это очень вдохновляет, наполняет гордостью за свою страну. Так что я желаю успеха нашей команде.

— Что вы сказали бы сейчас российской сборной, которой тоже предстоит играть на чемпионате мира у себя дома?

— Я знаком с российской сборной. Это не самая сильная команда, но у них очень хорошая дисциплина, их не так легко победить на их территории. Сейчас сложно сказать, кто будет фаворитом, сможет ли Германия снова одержать верх. Тут у меня есть сомнения. Разрыв между командами сейчас меньше, сборных будет больше, конкуренция увеличивается. Я просто хочу пожелать им, чтобы они получили удовольствие от игры, так же как и россиянам желаю получить удовольствие от чемпионата мира у себя на родине. Они наверняка отлично проведут время, потому что это настоящий праздник. Пусть праздник футбола принесёт им радость.

— Что Вы считаете самым сложным: быть футболистом, тренером или политиком?

— Я просто считаю, что всё это — наиболее интенсивные этапы моей жизни. То, что приносит мне радость. Необходимо получать удовольствие от своей работы и выполнять её качественно, потому что люди судят о тебе по результату. И так в любой сфере. Я хорошо выполнял свою работу и могу идти с высоко поднятой головой, поскольку не искал собственной выгоды. Я старался работать и развиваться дальше, делать что-то новое. Это моё кредо.

— Чего вы ожидаете от будущего? Какие у вас планы на ближайшие годы?

— Я много чем собираюсь заняться. В первую очередь хочу сделать так, чтобы люди жили хорошо и были счастливы, создать им оптимальные условия и обеспечить безопасность. Мне приходилось сталкиваться с преступностью, так что хотелось бы, чтобы уровень безопасности стал выше.

— Будем надеяться, что вам повезёт в предвыборной кампании на пост мэра района Койоакан.

— Я тоже надеюсь на успех. Я хочу быть с людьми, хочу услышать их мнение, объездить всю страну — пока ещё я этого не сделал. Но люди меня помнят, они знают, что я бывал в самых небезопасных местах. И мне нравится моя работа. Будучи спортивным директором в штате Герреро, я ездил в горы, на побережье. Я много где был, потому что хотел узнать нужды людей. А как иначе? Необходимо общаться с ними и не бояться отправиться в любой регион без охраны. Да и чего мне бояться?

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