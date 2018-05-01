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Верратти: «Погба? Это нормально, когда великие игроки хотят перейти в ПСЖ»
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Верратти: «Погба? Это нормально, когда великие игроки хотят перейти в ПСЖ» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал возможный переход в свой клуб коллегу по амплуа из "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
"Погба? Я думаю, что это нормально, когда великие игроки хотят перейти в ПСЖ, потому что что здесь строится большой проект — таких в Европе мало. Здесь создана очень конкурентоспособная команда. Кроме того, сам город — потрясающий. В Париже есть возможность выиграть что-то важное. Но именно клуб должен решить, как укреплять состав. Любой игрок, который присоединится к нам, будет хорошо принят, но он также должен будет показать свой максимум", — цитирует 25-летнего итальянца Le 10 Sport.
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