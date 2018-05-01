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Уткин: «Место обладателя Кубка в Лиге Европы не перейдёт шестой команде в чемпионате»
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Уткин: «Место обладателя Кубка в Лиге Европы не перейдёт шестой команде в чемпионате» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный телекомментатор Василий Уткин разочаровал претендентов на шестое место в чемпионате России, которые надеются заменить в Лиге Европы «Тосно» или «Авангард», которые могут не пройти лицензирование в еврокубках.
— Если обладатель Кубка России, «Тосно» или «Авангард», не пройдут евролицензирование, — написал Уткин в Телеграмме. — Ни при каких обстоятельствах это место не перейдет шестой команде в чемпионате.
Ни при каких условиях.
НИ ПРИ КАКИХ.
Были такие прецеденты. В этом случае это пока еще наше место в еврокубках получит другая страна, в соответствии с одним из многочисленных рейтингов УЕФА. Какого именно, я не запомнил, потому что какая к черту разница, это уже не наша песня.
Надеюсь, тогда Украине достанется. Очень надеюсь. Потому что если встанет такая угроза, если нарисуется, вышиваночкой шовчик пробежится в такой конфигурации — ох, вот тут и подгорит чья-то попа холеная, вот тут и растревожатся самодовольные глазки.
А уж сколько будет произнесено придаточных предложений…
Но так не будет, конечно.
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