Уткин: «Место обладателя Кубка в Лиге Европы не перейдёт шестой команде в чемпионате»

Известный телекомментатор Василий Уткин разочаровал претендентов на шестое место в чемпионате России, которые надеются заменить в Лиге Европы «Тосно» или «Авангард», которые могут не пройти лицензирование в еврокубках.

— Если обладатель Кубка России, «Тосно» или «Авангард», не пройдут евролицензирование, — написал Уткин в Телеграмме. — Ни при каких обстоятельствах это место не перейдет шестой команде в чемпионате.

Ни при каких условиях.

НИ ПРИ КАКИХ.

Были такие прецеденты. В этом случае это пока еще наше место в еврокубках получит другая страна, в соответствии с одним из многочисленных рейтингов УЕФА . Какого именно, я не запомнил, потому что какая к черту разница, это уже не наша песня.

Надеюсь, тогда Украине достанется. Очень надеюсь. Потому что если встанет такая угроза, если нарисуется, вышиваночкой шовчик пробежится в такой конфигурации — ох, вот тут и подгорит чья-то попа холеная, вот тут и растревожатся самодовольные глазки.

А уж сколько будет произнесено придаточных предложений…

Но так не будет, конечно.