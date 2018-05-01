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Оздоев: я долго не боролся на международных стартах из-за тяжёлой травмы
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Оздоев: я долго не боролся на международных стартах из-за тяжёлой травмы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Бекхан Оздоев, уступивший в финале чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске в весе до 87 кг, в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым признался, что разочарован исходом решающей схватки с грузином Роберти Коблиашвили.
«Конечно, я сильно расстроился поражению в финале. Хотел выиграть, но не получилось. Я долго не боролся в международных стартах из-за тяжелой травмы, поэтому серебряная медаль — не самый плохой результат после возвращения. На чемпионате Европы травма меня не беспокоила, но соперник был очень достойный, призёр чемпионата мира, сильный борец», — сказал Оздоев.
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