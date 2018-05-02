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Руководство «Орландо» проведёт собеседование с Фицдейлом
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Руководство «Орландо» проведёт собеседование с Фицдейлом 

Чемпионат.com 57 минут назад
Руководство «Орландо Мэджик» продолжает пребывать в поиске нового главного тренера команды. Напомним, боссы команды из Флорида уволили Фрэнка Вогела с этой должности после завершения регулярного чемпионата.
Как сообщает The Orlando Sentinel, уже в ближайшее время баскетбольный клуб проведёт собеседование с Дэвидом Фицдейлом, который в ноябре прошлого года оставил пост главного тренера «Мемфис Гриззлиз» из-за того, что руководство команды отправило его в отставку из-за плохих результатов коллектива.
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