Руководство «Орландо» проведёт собеседование с Фицдейлом

Руководство «Орландо Мэджик» продолжает пребывать в поиске нового главного тренера команды. Напомним, боссы команды из Флорида уволили Фрэнка Вогела с этой должности после завершения регулярного чемпионата.

Как сообщает The Orlando Sentinel, уже в ближайшее время баскетбольный клуб проведёт собеседование с Дэвидом Фицдейлом, который в ноябре прошлого года оставил пост главного тренера «Мемфис Гриззлиз» из-за того, что руководство команды отправило его в отставку из-за плохих результатов коллектива.