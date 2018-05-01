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Призерка Олимпиады обвинила российских биатлонистов в мошенничестве
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Призерка Олимпиады обвинила российских биатлонистов в мошенничестве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выразила недовольство деятельностью Международного союза биатлонистов (IBU). Ее слова приводит NRK.
По мнению спортсменки, президент IBU Андерс Бессеберг скрыл положительные допинг-пробы российских спортсменов. «У меня нет причин не верить, что обвинения в сокрытии положительных допинг-проб правдивы», — заявила Коукалова.
Биатлонистка отметила, что не сомневается в том, что глава IBU получал взятки от представителей России. «Мне не нравилось, что Бессеберг вел себя так, как будто ничего плохого не произошло. Кубок мира отдали России как ни в чем не бывало. Он открыто поддерживал Россию, не защищал чистых спортсменов. IBU совершенно закрыл глаза на допинговую проблему», — добавила она.
В начале апреля в штаб-квартире IBU прошли обыски. В WADA заявили, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов». Норвежское издание VG также сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов.
Коукалова является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2015/16. В активе биатлонистки также две серебряные медали сочинской Олимпиады. Игры в Пхенчхане Коукалова пропустила из-за проблем с икроножными мышцами.
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